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    На восемь лет осудили работника Наццентра экспертизы в Нур-Султане

    1 Апреля 2022, 18:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане вынесли приговор работнику Национального центра экспертизы. Оглашение приговора прошло с участием коллектива подсудимого по факту коррупционного правонарушения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы.

    «30 марта т.г. районным судом №2 Алматинского района города Нур-Султана оглашен приговор в отношении работника филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» города Нур-Султан Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения, которому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы», - говорится в сообщении.

    Он признан виновным по факту получения денежных средств от субъектов предпринимательства города Нур-Султана в сфере общественного питания, за увод от административной ответственности в период пандемии.

    Отмечается, что оглашение приговора состоялось с участием коллектива подсудимого, а также работников Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения посредством видеоконференцсвязи.

    С 2021 года в качестве профилактической меры введена практика участия в судебных заседаниях коллективов госслужащих, работники которых обвиняются в совершении коррупционных правонарушений.

    Приговор не вступил в законную силу.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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