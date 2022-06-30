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    На вопросы депутатов Правительство дает стандартные ответы – председатель Мажилиса

    30 Июня 2022, 13:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов заявил, что Правительство дает стандартные и не исчерпывающие ответы на депутатские запросы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Депутатский корпус недоволен качеством ответов на свои вопросы. Надо понимать, что мы, прежде всего, поднимаем вопросы и пожелания волнующие наших избирателей. На них приходят стандартные, не исчерпывающие ответы от Правительства и других государственных органов, поэтому мы внедрили устные ответы государственных органов на депутатские запросы», - сказал Е. Кошанов.

    По его словам, в дальнейшем члены депутатского корпуса и Правительства должны совместно участвовать в налаживании системной работы по повышению качества законов.

    «Подводя итоги второй сессии, следует отметить масштабность работы обеих палат по укреплению отношений с другими странами и международными организациями. В ходе сессии депутаты Парламента активно работали в рамках 13 международных парламентских организаций. Приняли участие в 360 международных мероприятиях и осуществили сотрудничество с 24 парламентами зарубежных стран», - добавил спикер Мажилиса.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Мажилис Политика Ерлан Кошанов
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