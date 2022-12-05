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    На вопрос об уровне бедности в Казахстане ответила глава Минтруда

    5 Декабря 2022, 15:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова ответила на вопрос по поводу уровня бедности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Бедность есть во всех странах. Есть абсолютная бедность и относительная бедность. В Казахстане это относительная бедность. Растет зарплата, растут социальные выплаты, потребности и цены. Это всегда выделяет категорию людей, которые будут находиться ниже этой величины. Сказать, что вообще бедных не будет, нельзя. Но своевременно оказывать людям поддержку и упредить эту бедность возможно. Мы цифровую карту сделали для того, чтобы упредить», - заявила Тамара Дуйсенова, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах правительственного часа в Мажилисе.

    Министр считает, что сейчас больше борются с последствиями. К примеру, семье, член которой потерял работу, можно было бы найти работу или же своевременно дать социальную выплату.

    «Я была в одной из областей. Одна семья должна была получать около 110 тысяч тенге в виде ежемесячного пособия как многодетные. Они не знали и получали адресную соцпомощь в размере 25 тысяч тенге. Если мы своевременно проинформировали бы, то у этой семьи состояние было бы намного лучше, чем с АСП, которую она получает.

    «Сейчас больше работы будет идти на упреждение. У нас более 200 законов в Казахстане, люди должны получать информацию о своих правах, на что они могут претендовать. Дальше это уже выбор за ними», - прокомментировала глава Минтруда.

    Ранее министр труда и социальной защиты населения пояснила, как рассчитывается медианный способ дохода.


    Фото: www.gov.kz

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Социальная поддержка Минтруда РК Общество Соцвыплаты АСП
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