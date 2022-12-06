На внутриквартальных тепловых сетях тоже были незначительные повреждения – аким Экибастуза

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Экибастуза Аян Бейсекин заверил, что тепло отключали и у него дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Да отключали, было занижение параметров, по всему городу отключали. Кроме того, были повреждения, мы говорили только о значимых повреждениях, но были еще на внутриквартальных сетях незначительные повреждения. Моя семья находится 24 часа в сутки в Экибастузе. С момента как мы сюда переехали, они никуда не выезжали», - сказал Аян Бейсекин на брифинге в оперативном штабе.

Как сообщалось сегодня утром, продолжаются восстановительные работы по подаче тепла в 4 дома. Вчера аким Экибастуза Аян Бейсекин сообщал о замене около 2 тысяч батарей в домах, где нет тепла.

В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. На теплосетях выявили 10 мест повреждений. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ.

В городе объявили режим чрезвычайной ситуации.

Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.





Фото Валерия Бугаева





