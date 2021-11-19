На внутреннем рынке ЕАЭС за пять лет устранили 80% барьеров – Аскар Мамин

ЕРЕВАН. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Страны - участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за пять лет устранили на внутреннем рынке объединения 80% существовавших барьеров. Об этом сообщил в пятницу Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин в ходе заседания Евразийского межправительственного совета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«С 2016 года по сегодняшний день в рамках ЕАЭС устранено 80% барьеров, когда-либо существовавших на внутреннем рынке. Проведена масштабная работа по синхронизации условий торговли по целому ряду важнейших отраслей», - сказал он.

По словам Аскара Мамина, для дальнейшего стимулирования работы в этом направлении в рамках предыдущего заседания Евразийского межправсовета в Киргизии стороны утвердили перечень изъятий и ограничений, подлежащих устранению до 1 января 2023 года.

Глава правительства также отметил, что уже начата деятельность по формированию концепции евразийской товаропроводящей системы.

«Со стороны Казахстана работа по строительству указанной инфраструктуры уже активно ведется. Принятые меры положительным образом повлияли на взаимную торговлю ЕАЭС, объем которой за девять месяцев этого составил 52 млрд долларов, увеличившись на 32,5% по сравнению с [аналогичным] периодом прошлого года и на 16,5% по сравнению с допандемическим показателем 2019 года», - добавил он.

Мамин заявил, что инициативы казахстанского председательства в организации в этом году реализуются успешно.

«В начале года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил приоритетные направления нашего председательства в организации. Это прежде всего активизация совместной работы по развитию взаимовыгодных кооперационных проектов, устранение существующих барьеров во взаимной торговле, укрепление транспортно-логистического сотрудничества, внедрение цифровых технологий в приоритетных отраслях экономики, расширение торгово-экономического сотрудничества. С уверенностью можно констатировать, что совместными усилиями наших стран обозначенные в обращении президента Казахстана инициативы успешно реализуются», - сказал Аскар Мамин.

Он отметил, что прогресс по указанным направлениям способствовал восстановлению экономик объединения в этом году.

«В текущем году проделана значительная работа по активизации промышленной кооперации в рамках ЕАЭС. В апреле текущего года утверждены основные направления промышленного сотрудничества до 2025 года. Документ стал важнейшим фактором формирования условий для создания совместных предприятий и проектов на пространстве ЕАЭС», - напомнил Премьер-Министр Казахстана.