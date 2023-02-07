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    На весенне-полевые работы аграриям выделят 413 тысяч тонн льготного дизтоплива - Минсельхоз

    7 Февраля 2023, 14:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 413 тысяч тонн дизельного топлива будет направлено на проведение весенне-полевых работ в этом году. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

    Для исключения дефицита дизтоплива, а также равномерной загрузки нефтеперерабатывающих заводов, поставки солярки будут проводиться равномерно по графику, начиная с февраля.

    Стоимость гарантированных объемов дизтоплива на февраль Министерством энергетики определена на уровне 222 тысячи тенге за тонну с НПЗ. С учетом расходов по доставке, конечная стоимость горючего для казахстанских аграриев ожидается на 15-20% дешевле рыночных цен на АЗС.

    На период поставок дизтоплива Минсельхозом совместно Минэнерго будет осуществляться ежедневный мониторинг соблюдения графика отгрузки с НПЗ регионам.

    В 2023 году, согласно данным областных акиматов, прогнозные посевные площади будут идентичны прошлогодним показателям и составят более 23 млн га. Планируется увеличение посевных площадей зернофуражных и кормовых культур. Предварительно не менее 18 тысяч га будет засеяно сахарной свеклой. Также ожидается рост посевных овощных, бахчевых культур и риса.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Минсельхоз Сельское хозяйство
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