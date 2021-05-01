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    На въезде в Уральск и в районах ЗКО заработали блокпосты

    1 Мая 2021, 22:32

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - По периметру въезд/выезд в город Уральск, а также в районах Западно-Казахстанской области заработали блокпосты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Mgorod.kz.

    26 апреля, вышло новое постановление главного санитарного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева. Из-за нестабильной эпидемиологической ситуации на территории региона усиливаются ограничительные меры. Более месяца ЗКО находится в «красной» зоне по темпам распространения коронавирусной инфекции. С 1 мая установили блокпосты по периметру при въезде и выезде в город Уральск, а также в Акжайыкском, Бурлинском, Казталовском, Теректинском, Шынгырлауском районах и в районе Байтерек.

    Обстановка на блокпостах спокойная. Дежурят на блокпостах полицейские. Они проверяют у людей разрешительные документы и наличие регистрации на сайте stopcоvid.kz.

    Немалое количество машин наблюдалось на посту вдоль трассы Самара-Шымкент, рядом с комплексом «Акжол». Сотрудник полиции Бакдаулет Каримов говорит, что на блокпостах они дежурят по 12 часов.

    «Все идет в штатном режиме, никаких инцидентов пока не возникало. Люди относятся с пониманием к проверке документов. Несколько машин пришлось не впускать в город, у них не было разрешения, люди разворачиваются и уезжают», - говорит Бакдаулет Каримов.

    И.о. акима поселка Круглоозерное Аманбай Нигметов говорит, что в часпик на помощь полицейским приходят сотрудники сельского акимата.

    «Сотрудники акимата проверяют справки, а регистрацию сверяют полицейские. В случае если у людей нет справок и регистрации на сайте stopcovid.kz, мы звоним в 109. Полиция разъясняет ситуацию, людям объясняем», - отметил Аманбай Нигметов.

    По городу Уральск блокпосты установлены в семи местах:

    - трасса Самара-Шымкент, рядом с комплексом «Акжол», на границе с Теректинским районом;

    - пост в районе нового моста;

    - пересечение улиц Жангир хана и Айткулова;

    - пересечение саратовской трассы и ул. Айткулова;

    - пост на выезд со стороны с. Белес в ПДП-1;

    - трасса Самара-Шымкент, рядом с постом на выезде в город Самара;

    - желаевская трасса, рядом с поворотом на комплекс «Русские бани».

    С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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