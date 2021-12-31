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    На усиленный вариант несения службы перешли актюбинские полицейские

    31 Декабря 2021, 20:12

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В праздничные дни с 31 декабря по 5 января актюбинские полицейские будут работать в усиленном режиме несения службы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

    «В праздничные дни полиция проводит комплекс мероприятий по обеспечению правопорядка. Главной задачей, поставленной перед личным составом строевых служб, являются выявление, пресечение нарушений, осуществление охраны общественного порядка и обеспечение безопасности дорожного движения», - отметил начальник управления местной полицейской службы департамента полиции области Ардана Саймагамбетов.

    Усиление проводится в целях обеспечения общественного порядка, своевременного предупреждения и пресечения правонарушений в праздничные дни. Планируется увеличить количество нарядов полиции, в том числе пеших. Также внесены необходимые коррективы в маршруты патрулирования наружных нарядов с учетом максимального охвата мест проведения праздничных мероприятий, а также объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей. Помимо сотрудников органов внутренних дел в охране общественного порядка будут задействованы сотрудники Национальной гвардии.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Безопасность
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