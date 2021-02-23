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    На уровнях магистратуры и докторантуры повышены требования к научным руководителям

    23 Февраля 2021, 13:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев рассказал об изменениях в государственных общеобразовательных стандартах образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Бытует мнение, что Министерством проводится работа по ужесточению НПА в области образования. Однако, если мы посмотрим на последние внесенные изменения, то можно увидеть, что ведется планомерная работы по расширению академической самостоятельности, но при этом присутствует повышение требований к качеству», - сказал Адлет Тойбаев на встрече министра образования и науки РК Асхата Аймагамбетова с руководителями вузов.

    В частности, в ГОСО внесены изменения, предоставляющие расширение возможности привлечения практиков на уровне бакалавриата. Вместе с тем, на уровнях магистратуры и докторантуры были повышены требования к научным руководителям. В содержание докторантуры включены дисциплины по академическому письму и методов научного исследования.

    «В Типовых правилах деятельности исключена норма, регламентирующая уровень платных образовательных услуг. Предоставлена возможность доверительного управления для использования учебных помещений и общежитий», - заключил представитель МОН.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Образование Наука Вузы МОН
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