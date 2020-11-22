На укладку асфальта поверх снега пожаловались кызылординцы победителю праймериз «Nur Otan»

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Победитель регионального внутрипартийного отбора «Nur Otan», кандидат в партийный список Мажилиса Парламента РК Галым Амреев помог сельчанам Кызылординской области решить вопрос с подрядной организацией, которая укладывала асфальт в селе Кызылжарма поверх снега, передает МИА «Казинформ».

Недоумение жителей одного из сел Кызылординской области вызвали дорожные строители. Об этом они рассказали журналистам телеканала «Астана». Все дело в том, что подрядная организация укладывала асфальт в селе Кызылжарма поверх снега.

Победитель регионального внутрипартийного отбора «Nur Otan», кандидат в партийный список Мажилиса Парламента РК Галым Амреев совместно с региональной Комиссией партийного контроля изучил ситуацию на месте.

«Даже неспециалисты понимают, что при снегопаде дорожными работами заниматься нельзя. Это противоречит банальной логике», - отметил Галым Амреев в ходе заседания комиссии партконтроля.

По итогам заседания за несвоевременный контроль выполнения дорожно-строительных работ аким сельского округа Кызылжарма Медет Сеилов привлечен к партийной ответственности в виде «предупреждения».

Кроме того, местному исполнительному органу рекомендовано до 30 ноября текущего года обеспечить завершение ремонта дороги. В случае же ухудшения погоды, укладку асфальта следует перенести на следующий год.

Стоит отметить, что акиматом сельского округа уже подан иск в суд на подрядчика за несвоевременные и некачественные работы. Данный вопрос находится на контроле областного филиала партии «Nur Otan».



