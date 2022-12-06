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    На углубление устьев рек Жайык и Кигаш планируется выделить 6 млрд тенге

    6 Декабря 2022, 15:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов отчитались о принимаемых мерах по созданию условий для естественного нереста рыб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Во исполнение поручения Главы государства ведется углубление устьев рек Жайык и Кигаш. На эти цели в 2022 году выделено 3 млрд тенге. С сентября проведено углубление дна на каналах-рыбоходах протяженностью 32 км. На 2023 год предусмотрено 3 млрд тенге», - сообщил глава ведомства Сериккали Брекешев во время заседания Правительства РК.

    По его словам, актуальным остается вопрос проведения дноуглубительных работ на судоходных водных путях. Министерство индустрии и инфраструктурного развития планирует предусмотреть средства в рамках первого уточнения республиканского бюджета на 2023 год.

    Ранее сообщалось, что за 2 последних года наблюдается рост числа рыбоводных хозяйств в 2 раза. На 13% увеличился экспорт рыбы, в том числе в европейские страны.

    С начала года выловлено 42,6 тыс. тонн рыбы, выращено – 14,1 тыс. тонн, экспортировано – 16 тыс. тонн, импортировано – 32 тыс. тонн. К 2030 году планируется выращивать до 270 тыс. тонн рыбы в год.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Экология Минэкологии
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