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    На удешевление кормов нужны субсидии - глава союза птицеводов Казахстана

    21 Июля 2022, 14:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент ОЮФЛ «Союз птицеводов Казахстана» Руслан Шарипов сказал, что 70% себестоимости пищевого яйца приходится на корма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С каждым годом растет поголовье птицы и производство яиц, поэтому определенная сумма нужна», - сказал в интервью журналистам Руслан Шарипов.

    Он также пояснил, имеется ли потенциал для снижения цен на яйцо в Казахстане.

    «70% себестоимости приходится на корма. Если зерно будет дешевое, то мы будем давать дешевую продукцию. Ранее Правительство удешевляло цену и корма давало, но в последние годы этого нет, они очень мало внимания обращают на это», - отметил Руслан Шарипов.

    По его словам, нужны субсидии на удешевление кормов.

    Глава ОЮФЛ «Союз птицеводов Казахстана» также сообщил, что в Казахстане наблюдается рост производства в этой сфере.

    «У нас идет рост производства, закрылось где-то четыре-пять мелких фабрик, у которых оборотных средств нет», - пояснил Руслан Шарипов.

    Ранее сообщалось, что в текущем году из республиканского бюджета выделено 20 млрд тенге на увеличение уставного капитала АО «Продкорпорация». Данные средства направлены на форвардный закуп зернофуража в объеме 200 тыс. тонн, из них 150 тыс. тонн пшеницы реализуются птицефабрикам по цене ниже рыночной на 30%.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Экономика Цены и тарифы Сельское хозяйство
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