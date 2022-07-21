На удешевление кормов нужны субсидии - глава союза птицеводов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент ОЮФЛ «Союз птицеводов Казахстана» Руслан Шарипов сказал, что 70% себестоимости пищевого яйца приходится на корма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С каждым годом растет поголовье птицы и производство яиц, поэтому определенная сумма нужна», - сказал в интервью журналистам Руслан Шарипов.

Он также пояснил, имеется ли потенциал для снижения цен на яйцо в Казахстане.

«70% себестоимости приходится на корма. Если зерно будет дешевое, то мы будем давать дешевую продукцию. Ранее Правительство удешевляло цену и корма давало, но в последние годы этого нет, они очень мало внимания обращают на это», - отметил Руслан Шарипов.

По его словам, нужны субсидии на удешевление кормов.

Глава ОЮФЛ «Союз птицеводов Казахстана» также сообщил, что в Казахстане наблюдается рост производства в этой сфере.

«У нас идет рост производства, закрылось где-то четыре-пять мелких фабрик, у которых оборотных средств нет», - пояснил Руслан Шарипов.

Ранее сообщалось, что в текущем году из республиканского бюджета выделено 20 млрд тенге на увеличение уставного капитала АО «Продкорпорация». Данные средства направлены на форвардный закуп зернофуража в объеме 200 тыс. тонн, из них 150 тыс. тонн пшеницы реализуются птицефабрикам по цене ниже рыночной на 30%.