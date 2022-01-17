На «удаленку» переходят 70% работников предприятий, все школы ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации начали действовать новые ограничительные меры. Подробно об этом рассказал заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ВКО Галымбек Алин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

По его словам, на дистанционную форму работы следует перевести не менее 70 процентов административного персонала государственных органов, национальных компаний, предприятий независимо от проведения вакцинации сотрудников против COVID-19, за исключением объектов жизнеобеспечения и коммунального хозяйства.

«Ограничение социального контакта и снижение плотности в зданиях снижают риск распространения инфекции, – отметил спикер, – потому что вспышки часто происходят в зонах с высоким контактом, в помещениях с плохой вентиляцией».

В связи с этим, все школы перешли на дистанционный формат обучения, за исключением учащихся 9-х и 11-х классов, завершивших полный курс вакцинации. Они будут обучаться в оффлайн-режиме. При регистрации хоть одного случая заболевания COVID-19 в классе, все его ученики подлежат изоляции на домашнем карантине в течение 14 дней.

Обучение студентов колледжей и вузов переводится на смешанный формат: все лекции – в онлайн-формате, по гибкому графику; практические, лабораторные, семинарские занятия – в штатном режиме.

«Главным ключом к снижению риска заражения COVID-19, в том числе штаммом «омикрон», остаётся режим вакцинации, а также усиление всех мер безопасности для уязвимых слоёв населения. Ни одна из этих мер не эффективна по отдельности, но при сочетании они могут значительно снизить риск распространения инфекции», – заключил Галымбек Алин.



