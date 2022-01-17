Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    На «удаленку» переходят 70% работников предприятий, все школы ВКО

    17 Января 2022, 18:40

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации начали действовать новые ограничительные меры. Подробно об этом рассказал заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ВКО Галымбек Алин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

    По его словам, на дистанционную форму работы следует перевести не менее 70 процентов административного персонала государственных органов, национальных компаний, предприятий независимо от проведения вакцинации сотрудников против COVID-19, за исключением объектов жизнеобеспечения и коммунального хозяйства.

    «Ограничение социального контакта и снижение плотности в зданиях снижают риск распространения инфекции, – отметил спикер, – потому что вспышки часто происходят в зонах с высоким контактом, в помещениях с плохой вентиляцией».

    В связи с этим, все школы перешли на дистанционный формат обучения, за исключением учащихся 9-х и 11-х классов, завершивших полный курс вакцинации. Они будут обучаться в оффлайн-режиме. При регистрации хоть одного случая заболевания COVID-19 в классе, все его ученики подлежат изоляции на домашнем карантине в течение 14 дней.

    Обучение студентов колледжей и вузов переводится на смешанный формат: все лекции – в онлайн-формате, по гибкому графику; практические, лабораторные, семинарские занятия – в штатном режиме.

    «Главным ключом к снижению риска заражения COVID-19, в том числе штаммом «омикрон», остаётся режим вакцинации, а также усиление всех мер безопасности для уязвимых слоёв населения. Ни одна из этих мер не эффективна по отдельности, но при сочетании они могут значительно снизить риск распространения инфекции», – заключил Галымбек Алин.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Образование Здравоохранение Коронавирус в РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 120 тысяч исследований КТ и МРТ прошли карагандинцы бесплатно по ОСМС
    Один день с врачами скорой помощи СКО
    Никакой другой специальности, кроме врача, я не видел – хирург военного госпиталя в Астане
    Труд медработников нелегкий, но очень благородный – глава УДП РК
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
    5 Как прошел Национальный курултай в Туркестане