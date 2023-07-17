На участке столичной улицы Наркесен ведутся ремонтные работы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Управлением административной полиции ДП города в целях обеспечения безопасности дорожного движения ведутся работы по среднему ремонту дорожного полотна по ул. Наркесен от ул. Космонавтов до ул. М. Макатаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Астаны.

В связи с ремонтом с 17 по 19 июля текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на вышеуказанном участке.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.