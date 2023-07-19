На участке проспекта Шакарима Кудайбердыулы в столице ведут ремонт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По согласованию с управлением административной полиции города Астаны в целях обеспечения безопасности дорожного движения ведется средний ремонт дорожного полотна по проспекту Шакарима Кудайбердиулы от улицы Габидена Мустафина до улицы Бекарыс, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

В связи с этим, с 20 по 24 июля будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на этом участке.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.