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На тушение пожара в области Абай дополнительно направят 4 вертолета

Редактор:  
Гульмира Байзакова
9 Июня 2023, 17:07
На тушение пожара в области Абай дополнительно направят 4 вертолета Фото: t.me/KZgovernment

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр провел заседание Оперативного республиканского штаба на базе Ситуационного центра МЧС по тушению природного пожара в области Абай . Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

В ходе заседания с места пожара заслушаны доклады акима области Нурлана Уранхаева и вице-министра по ЧС генерал-майора Марата Кульдикова. По состоянию на 16:00 часов 9 июня в тушении пожара задействованы 662 человека личного состава и 177 единиц техники, 6 вертолетов. Авиационной техникой осуществлено 80 сбросов воды общим объемом 192 тонны.

Отсутствует связь с 14 работниками лесничеств. Проводятся мероприятия по их поиску. С учетом складывающейся обстановки принято решение дополнительно направить группировку сил и средств в количестве 133 человека личного состава и 48 единицы техники ДЧС города Астаны и Карагандинской области, а также 4 вертолета.

Как сообщалось, на территории Батпаевского лесничества произошло возгорание деревьев на предварительной площади 0,3 га. Для тушения пожара привлекли вертолет.

Кроме того, спасателей из трех регионов направили для помощи в тушении лесного пожара.

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Происшествия   МЧС   Пожар   Абайская область   Пожар в области Абай  
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