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    На тушение пожара под Астаной направлены силы ДЧС Акмолинской и Карагандинской областей

    19 Июня 2023, 20:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В районе Нура около озера Талдыколь на солончаковой местности продолжает гореть камыш и сухостой на предварительной площади 50 га, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    На месте по-прежнему находится министр по ЧС Сырым Шарипханов, который держит на контроле вопрос оперативного распределения сил и средств для скорейшей ликвидации ЧС.

    Для тушения всего задействованы столичные пожарные - 143 человека личного состава и 21 техники, работники МИО - 11 человек и 10 поливомоечных машин, 1 трактор и «Астана Орманы» - 10 человек и 4 единицы техники, в т.ч. 1 трактор.

    2 трактора производят опашку по периметру горения. На месте работает штаб пожаротушения. Температура воздуха +23 градуса. Ветер южный порывистый 15 м/с. Угрозы жилым домам и лесному массиву нет.

    Для тушения привлечены 2 вертолета Минобороны с водно-сливными устройствами, осуществлено 18 сбросов около 63 тонн воды.

    По распоряжению министра по ЧС Сырыма Шарипханова к месту следует дополнительная группировка сил и средств из ДЧС Акмолинской и Карагандинской областей.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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