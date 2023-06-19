На тушение пожара под Астаной направлены силы ДЧС Акмолинской и Карагандинской областей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В районе Нура около озера Талдыколь на солончаковой местности продолжает гореть камыш и сухостой на предварительной площади 50 га, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

На месте по-прежнему находится министр по ЧС Сырым Шарипханов, который держит на контроле вопрос оперативного распределения сил и средств для скорейшей ликвидации ЧС.

Для тушения всего задействованы столичные пожарные - 143 человека личного состава и 21 техники, работники МИО - 11 человек и 10 поливомоечных машин, 1 трактор и «Астана Орманы» - 10 человек и 4 единицы техники, в т.ч. 1 трактор.

2 трактора производят опашку по периметру горения. На месте работает штаб пожаротушения. Температура воздуха +23 градуса. Ветер южный порывистый 15 м/с. Угрозы жилым домам и лесному массиву нет.

Для тушения привлечены 2 вертолета Минобороны с водно-сливными устройствами, осуществлено 18 сбросов около 63 тонн воды.

По распоряжению министра по ЧС Сырыма Шарипханова к месту следует дополнительная группировка сил и средств из ДЧС Акмолинской и Карагандинской областей.