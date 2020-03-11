На три года лишили свободы совершившего в алкогольном опьянении смертельный наезд алматинца

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы пьяный водитель сбил насмерть пешехода на улице Саина. Его приговорили к трем годам тюрьмы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Водителя признали виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека» УК РК.

«Судом установлено, что в декабре прошлого года Е. Аманжолов в нарушение требований пункта 2.4.2 Правил дорожного движения в ночное время, управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, не справившись с управлением, допустил наезд на пешехода К, следовавшего по тротуару. В результате наезда потерпевший К. от полученных травм скончался на месте происшествия», - сообщили в Ауэзовском районном суде.

Подсудимый вину в предъявленном обвинении признал полностью, в содеянном раскаялся. Приговором суда ему назначено три года лишения свободы, с лишением права управления транспортными средствами сроком на четыре года с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

При назначении наказания суд учел, что подсудимый - единственный кормилец в семье, наличие несовершеннолетних детей, прощение отца погибшего. В качестве обстоятельства, отягчающего уголовную ответственность и наказание, суд признал управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Приговор не вступил в законную силу.