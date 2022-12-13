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    На треть возросла заболеваемость ОРВИ в СКО

    13 Декабря 2022, 14:51

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области растет число заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Асет Жуматаев сообщил, что с начала эпидсезона зарегистрировали более 17,6 тысяч случаев ОРВИ. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 33%. Наибольшее количество заболевших отмечается среди детей в возрасте до 14 лет – около 11,7 тысяч.

    «С 14 октября в области зарегистрировали 215 лабораторно подтвержденных случаев гриппа типа В и один - типа А (H1N1). Все лица не получали прививку против гриппа. Среди заболевших 18 беременных, 73 ребенка в возрасте до 14 лет. 104 случая гриппа приходятся на Петропавловск. Среди районов больше всего заболевших в Кызылжарском, имени Г. Мусрепова и Аккайынском районе», - проинформировал Асет Жуматаев.

    Прививку против гриппа получили 75 тысяч человек. Главный санврач области отметил, что высокий охват вакцинацией против гриппа сформирует коллективный иммунитет и не допустит возникновения эпидемий.

    Ранее сообщалось, что в Северо-Казахстанской области в несколько раз возросло количество заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Здравоохранение Регионы Общество Петропавловск
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