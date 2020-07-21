На треть сократят дефицит мест в студенческих общежитиях в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На заседании акимата глава Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов рассказал, что, несмотря на экономические трудности из-за пандемии коронавируса, в регионе начали строительство двух общежитий и нового корпуса для местного вуза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новый учебно-лабораторный корпус будет вмещать 73 современных лаборатории по различным направлениям. Общая площадь корпуса составит 22 тысячи квадратных метров. Сдать в эксплуатацию объект планируют уже в следующем году. Стоимость проекта превышает 8 млрд тенге.

«Строим два общежития на 244 и 306 мест. Они будут современными, секционного типа. Два года назад открыли такое общежитие. С введением в эксплуатацию двух новых дефицит мест сократится на 34%. Ищем инвесторов, чтобы дополнительно построить еще, как минимум, три общежития. Место определено: студгород, рядом с новым учебно-лабораторным корпусом. Землю подготовили, коммуникации есть. Тогда вся потребность в местах в общежитиях будет закрыта», - сказал К. Аксакалов.

В этом году число студентов в вузе увеличилось до 8 тысяч. По словам акима области, это на 55% больше, чем в 2017 году. В планах местной власти – создать такие условия в вузе, чтобы контингент обучающихся возрос до 10 тысяч человек.