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    На трассах трех областей восстановлено движение - КазАвтоЖол

    23 Февраля 2023, 09:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На трассах трех областей восстановлено движение в связи с улучшением погодных условий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании «КазАвтоЖол».

    Движение восстановлено:

    ВКО

    а/д «Усть-Каменогорск-Алтай-Большой Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км. 6-166, уч. с.Ушановское-г.Алтай.

    Карагандинская область

    1.а/д «Екатеринбург-Алматы» км. 1864-2005, уч. г.Балхаш-гр.Жамбылской обл.

    2. а/д «Кызылорда-Павлодар» км. 788-906, уч. п.Топар-гр.Улытауской обл.

    3.а/д «Караганда-Аягоз-Бугаз» км. 65-217, уч. п.Ботакара-г.Каркаралы.

    Улытауская область

    а/д «Кызылорда-Павлодар» км. 756-788, уч. п.Атасу-гр.Карагандинский обл.

    Как сообщалось ранее, в семи областях страны, в связи с метелью и ограничением видимости, угрозой схода снежных лавин и переливом талых вод 22 февраля вечером было введено временное ограничение движения на 11 участках автодорог республиканского значения. Ограничение действовало на 1 585 км, или 6,3% от общей сети автодорог республиканского значения.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Восточно-Казахстанская область Карагандинская область Дороги Погода Улытауская область
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