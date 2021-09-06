На токсичный запах пожаловались сельчане в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жители райцентра Тайынша в Северо-Казахстанской области пожаловались на сильный запах, в котором, по их мнению, виноваты местные предприятия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента экологии, жители Тайынши заявили, что токсичный запах в райцентре ощущается на протяжении многих лет и негативно влияет на здоровье населения.

«Специалисты выехали на границу санитарно-защитной зоны ТОО «EMCAqro», ТОО «BioOperations» (бывший «Биохим») в четырех точках с наветренной стороны и со стороны города Тайынши. Замеры проводились по восьми показателям: CO, NO, NO2, SO2, H2S, C6H5OH, пыли неорганической, пыли зерновой. По результатам замеров превышений норм предельно допустимых концентраций не обнаружено», - проинформировали в пресс-службе.

Генеральный директор ТОО «BioOperations» Алмас Калимурзин заверил, что никаких токсичных или химических веществ на производстве не используется. Предприятие занимается переработкой зерна, производством крахмала и клейковины. Продукция отправляется на экспорт и тщательно проверяется.

«Мы постоянно мониторим состояние предельно-допустимых выбросов. Берем анализ проб. Мы же пищевое производство. У нас контроль. Все, что у нас есть – зерно. Никаких химических веществ не используем. И зерно закупаем без ГМО – это одно из требований для нашей продукции», - подчеркнул А.Калимурзин.

Он добавил, что неприятный запах может исходить от органической жижи, которая ранее, несколько лет назад, сливалась в лагуны еще прежним владельцем завода. Компания «BioOperations» разработала план природоохранных мероприятий, в рамках которого предусмотрена очистка одной лагуны.

«Решено провести встречу, где все желающие смогут ознакомиться с работой комплекса и процессом очистки лагуны. Департамент экологии рекомендовал в кратчайшие сроки провести очистку остальных лагун. О дате и месте проведения встречи будет сообщено дополнительно», - добавили в пресс-службе.