Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    На токсичный запах пожаловались сельчане в СКО

    6 Сентября 2021, 13:19

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жители райцентра Тайынша в Северо-Казахстанской области пожаловались на сильный запах, в котором, по их мнению, виноваты местные предприятия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента экологии, жители Тайынши заявили, что токсичный запах в райцентре ощущается на протяжении многих лет и негативно влияет на здоровье населения.

    «Специалисты выехали на границу санитарно-защитной зоны ТОО «EMCAqro», ТОО «BioOperations» (бывший «Биохим») в четырех точках с наветренной стороны и со стороны города Тайынши. Замеры проводились по восьми показателям: CO, NO, NO2, SO2, H2S, C6H5OH, пыли неорганической, пыли зерновой. По результатам замеров превышений норм предельно допустимых концентраций не обнаружено», - проинформировали в пресс-службе.

    Генеральный директор ТОО «BioOperations» Алмас Калимурзин заверил, что никаких токсичных или химических веществ на производстве не используется. Предприятие занимается переработкой зерна, производством крахмала и клейковины. Продукция отправляется на экспорт и тщательно проверяется.

    «Мы постоянно мониторим состояние предельно-допустимых выбросов. Берем анализ проб. Мы же пищевое производство. У нас контроль. Все, что у нас есть – зерно. Никаких химических веществ не используем. И зерно закупаем без ГМО – это одно из требований для нашей продукции», - подчеркнул А.Калимурзин.

    Он добавил, что неприятный запах может исходить от органической жижи, которая ранее, несколько лет назад, сливалась в лагуны еще прежним владельцем завода. Компания «BioOperations» разработала план природоохранных мероприятий, в рамках которого предусмотрена очистка одной лагуны.

    «Решено провести встречу, где все желающие смогут ознакомиться с работой комплекса и процессом очистки лагуны. Департамент экологии рекомендовал в кратчайшие сроки провести очистку остальных лагун. О дате и месте проведения встречи будет сообщено дополнительно», - добавили в пресс-службе.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Экология Промышленность Регионы Казахстана Природа
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сильные дожди идут в СКО
    Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
    Благоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики во всех городах РК
    «Это не после трагедии» - Зульфия Сулейменова о решении повысить зарплаты лесничим
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    5 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу