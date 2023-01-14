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      Жамбылская область

    На территории исторического комплекса Тараза нашли схрон оружия и боеприпасов

    14 Января 2023, 09:23

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Поиски похищенного в ходе январских массовых беспорядков огнестрельного оружия продолжаются на территории Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, при проведении розыскных работ по установлению местонахождения оружия, похищенного в ходе массовых беспорядков, только за один день сотрудники управления по противодействию наркопреступности обнаружили в Таразе два схрона огнестрельного оружия и боеприпасов.

    «На территории историко-культурного комплекса «Тектурмас» в ходе оперативно-розыскных мероприятий под обломками бетона обнаружен и изъят пистолет, похищенный из здания областного департамента полиции во время январских событий. Кроме того, обнаружен магазин от пистолета марки «ПМ» с пятью боевыми патронами калибра 9 мм, обрез двуствольного гладкоствольного охотничьего ружья калибра 12 мм, со стертыми номерами», - рассказали в ведомстве.

    В тот же день в подвале недостроенного здания по улице Ниеткалиева в центре Тараза был обнаружен еще один схрон оружия и боеприпасов.

    В этом схроне находились нарезной карабин «Benelli САТ 13299» калибра 7,62 мм, похищенный 5 января 2022 года из оружейного магазина в городе Алматы. А также газовый револьвер неизвестной марки без номеров, 43 патрона калибра 5,45 мм, 17 патронов калибра 7,62 мм, свето-шумовая граната с запалом и пять ручных газовых гранат.

    «По двум фактам назначена судебно-баллистическая экспертиза. В настоящее время начато досудебное расследование по ст. 287 ч.3 УК РК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов). Поиск украденного во время январских беспорядков оружия продолжается», - пояснил начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области Алим Бажикбаев.

    Как сообщалось ранее, мешки с оружием нашли полицейские Тараза. Там находились и были изъяты два автомата «Калашников», два охотничьих карабина марки «ТОЗ», ружье марки «Сайга», два нарезных ружья, гладкоствольное ружье «Байкал», магазин от автомата и более 300 патронов различного калибра. Тайник с оружием и боеприпасами найден под одним из мостов города Тараза. Схроны оружия обнаружили в Алматы и Жамбылской области - изъято 860 единиц оружия: 475 табельного и 379 гражданского оружия. Министерство внутренних дел продолжает проводить целенаправленную работу по обнаружению и изъятию похищенного оружия.

    В департаменте полиции Жамбылской области напомнили, что лицо, сообщившее о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно сдавшее это в полицию, к уголовной и административной ответственности привлекаться не будет, если нет причастности к другим правонарушениям. Анонимность гарантируется.

    Фото: пресс-служба департамента полиции Жамбылской области

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область МВД РК ЧП-2022 Тараз Январские события
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