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    На Тенгизе прививки от COVID-19 получили 92% работающих

    13 Августа 2021, 15:25

    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - На Тенгизском нефтегазовом месторождении в Атырауской области прививки от коронавируса получили 92 процента сотрудников, передаёт корреспондент МИА «КАЗИНФОРМ».

    Как сообщили в пресс-службе ТОО «Тенгизшевройл», на сегодняшний день среди работников Тенгиза более 48 тысяч человек получили первую дозу вакцины, из них более 37 тысяч человек полностью вакцинированы.

    «Текущие меры безопасности, внедренные ТШО в отношении COVID-19, включающие капсульное разделение персонала (в жилых помещениях, транспорте и на рабочих местах), ПЦР-тестирование и изоляцию, остаются в силе. Делается это для предотвращения распространения вируса на территории месторождения. Компания реализовала безопасный процесс вакцинации работников: сотрудники ТШО и бизнес - партнеры могут пройти вакцинацию в центрах «Медикер» в городах Атырау, Кульсары, Нур-Султан, Алматы, Уральск, Аксай, Шымкент, Актобе, Актау, Қызылорда, Тараз, Кокшетау, Туркестан, Талдыкорган и Жанаозен. Это удобно для вахтовиков из других регионов страны», - рассказали в пресс-службе ТШО.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Промышленность Нефть Коронавирус в РК Вакцинация
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