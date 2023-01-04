На телеканале Jibek Joly состоится показ нового документального фильма ТРК Президента – «Кантар, который всё изменил»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 4 января 2023 года в эфире телеканала Jibek Joly состоится премьера документального фильма «Кантар, который всё изменил», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Авторы документального расследования расскажут о том, почему заговорщикам, бандитам и организаторам погромов не удалось погрузить нашу страну в атмосферу страха, хаоса и безысходности.