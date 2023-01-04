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    На телеканале Jibek Joly состоится показ нового документального фильма ТРК Президента – «Кантар, который всё изменил»

    4 Января 2023, 15:59

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 4 января 2023 года в эфире телеканала Jibek Joly состоится премьера документального фильма «Кантар, который всё изменил», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Авторы документального расследования расскажут о том, почему заговорщикам, бандитам и организаторам погромов не удалось погрузить нашу страну в атмосферу страха, хаоса и безысходности.

    Фото: Cronos.Asia

    Главные герои фильма – казахстанцы, которые противостояли мародёрам, провокаторам и криминалу. Рядовые жители проявили бесстрашие и мужество, защищая родные города от посягательств на нашу государственность.

    В фильме представлены ранее неизвестные факты и эксклюзивные интервью участников трагедии.

    Фото: Cronos.Asia

    Кантар стал не просто неудавшейся попыткой государственного переворота, но и крупнейшим терактом в истории Казахстана. В списке 238 погибших – полицейские, военнослужащие, гражданские и преступники. Уголовные дела над главными организаторами январских событий ещё идут. А обманутым участникам погромов Глава государства объявил амнистию.

    Премьера документальной ленты «Кантар, который всё изменил» в эфире телеканала Jibek Joly состоится в 20:30 по времени Астаны.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    СМИ ЧП-2022 Алматинская трагедия Январские события JIBEK JOLY
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