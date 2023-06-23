На теле и руках было закреплено взрывное устройство – Марат Кожаев о захватчике заложников в банке Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На теле и руках у захватчика заложников в отделении Kaspi банка было закреплено взрывное устройство. Является ли оно действующим или это был муляж - будет определять экспертиза. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев в эксклюзивном интервью корреспонденту МИА «Казинформ».

Марат Кожаев подробно рассказал о работе сотрудников МВД во время переговоров со злоумышленником.

«Чем быстрее мы установим личность человека, тем легче с ним вести переговоры. В данном случае мы подключили его родственников. Мы сделали его снимок, быстро по своим базам прокрутили и установили личность человека. Хотя он изначально представлялся совершенно другим именем. Мы вели переговоры с неким человеком по имени Дильшот», - начал Марат Кожаев.

Позже по снимку было установлено, кто это был на самом деле. Им оказался Алихан Мурадов, уроженец Жамбылской области, поселка Гродеково. Это дало свои плоды и облегчило работу. Данные помогли в сборе информации о самом человеке, его характеристике, что он из себя представляет, кто его близкие родственники.

«Мы вышли на Жамбылскую область, там наши подразделения быстро нашли его родственников, попытались через них воздействовать на него, тем самым минимизировать те действия, которые он мог бы предпринять. Пытались мирным путем решить, в крайнем случае, когда уже переговоры не действуют, должны были вступить наши специальные подразделения», - продолжил первый заместитель министра.

По его словам, в данном случае был задействован спецназ – специальное подразделение «Арлан» департамента полиции Астаны. Спецназ был вооружен согласно своему штатному расписанию. Там были разные специалисты. Например, те, кто должен был бросить шумовую гранату, которая шумом, ярким всплеском огня в считанные секунды дезориентировала бы преступника. В это время штурмовики должны были достичь преступника и обезвредить его.

Марат Кожаев считает, что подразделения МВД сработали очень четко, быстро. Практически без вреда, как для преступника, так и для заложников, ситуация была разрешена.

Также он ответил на вопрос, чем был вооружен сам злоумышленник.

«У него был предмет, похожий на пистолет. Кроме того, на теле и на руках у него был закреплен предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Эти вещи сейчас сданы на экспертизу. Насколько они являются действующими взрывными устройствами, или это был муляж - будет определять экспертиза», - заключил Марат Кожаев.

Напомним, в прошлое воскресенье в Астане вооруженный мужчина заперся в здании Kaspi банка на улице Достык вместе с посетителями учреждения.

Позже стало известно о том, что заложников освободили, а захватчик обезврежен.