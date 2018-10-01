На Талдыколе может появиться городской природный парк

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Городской природный парк может появиться на территории Большого и Малого Талдыколя. Когда проект утвердят, озеро обещает стать магнитом для всех, кто ценит природу и хочет полюбоваться краснокнижными птицами, передает Елорда инфо.

Напомним, раньше у Талдыколя был статус накопителя сточных вод. Туда направлялись потоки из всех очистных сооружений.



«Это проект полностью завершен, историческое зеркало уменьшено, воду очистили, иловые отложения убрали. Теперь это обычное озеро. Мы хотим сделать Талдыколь городским природным парком. В мировой практике есть подобные примеры - Лондон, Буэнос-Айрес, Таиланд. В природных парках не строят ничего, кроме образовательных центров для детей, юных натуралистов, увлекающихся биологией. Вы знаете, что на Талдыколе обитают четыре вида краснокнижных птиц. Они останавливаются здесь, заводят потомство и осенью улетают. В связи с этим, думаю, изучение фауны Талдыколя будет интересно и иностранным туристам, и студентам - будущим биологам, ихтиологам, палеонтологам. Можно проложить тропинку, обустроить место для наблюдения и смотреть на птиц со стороны», - рассказал и.о. заместителя руководителя Управления охраны окружающей среды и природопользования города Астаны Абдиманап Джумадильдаев.



Городской природный парк на территории Талдыколя авторы проекта намерены обустроить в рамках Комплексного плана по оздоровлению окружающей среды города Астаны на 2018-2020 годы. А на рассмотрение Общественного совета будет вынесен вопрос об установке возле Талдыколя водоохранной полосы и зоны. Первая предусматривает запрет на строительство каких-либо зданий, кроме гидросооружений, насосных станций и так далее.

Фото с сайта акимата