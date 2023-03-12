На таксиста напали в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Молодые люди, которых мужчина подвозил, отказались платить за проезд, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мужчина работает таксистом в Астане. Он подвез мужчину и девушку по указанному ими адресу, но они отказались платить за проезд, напав на водителя.

Видео с инцидентом распространилось в соцсетях. На нем видно, как молодой человек в неадекватном состоянии, разделся до пояса и угрожает ударить снимающего на видео таксиста. С ним была девушка, которая уходя от снимающего быстрым шагом, тоже снимает все на видео.

«Я таксист. Отвез этих двоих до адреса и там мне не заплатили за такси. Начался конфликт и меня неожиданно ударили. Пришлось подраться, чтобы себя защитить. Молодой человек схватился за камень и угрожал мне, убегал в сторону набережной. Оба были в алкогольном опьянении», - говорится в посте мужчины в сети Instagram.

В департаменте полиции сообщили, что проводится розыск участников инцидента.

«По данному факту управление полиции района «Сарыарка» проводит розыск по установлению личности участников инцидента. Действиям данных лиц будет дана правовая оценка и приняты меры согласно действующему законодательству. По факту нарушений общественного порядка заявлений в полицию не поступало», - прокомментировали в столичном департаменте полиции.



