На сумму свыше 14 млн тенге обманули мошенники жителей Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В полицию Костанайской области обратились сразу несколько жителей области, которые лишились денег по собственной доверчивости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

62-летняя женщина поверила псевдо-сотруднику банка, который позвонил ей и под предлогом защиты персонального счета и сообщил о необходимости перевести денежные средства из одного банка на другой. Женщина сняла с личного счета 7 млн тенге, которые затем перевела на счет, указанный мошенником.

«45-летняя жительница Рудного тоже поверила мошеннику, который, воспользовавшись ее персональными данными, снял с банковского счета 353 тысячи тенге,- сообщили в полиции. — Еще одна 58-летняя жительница города выполнила указания «сотрудника безопасности банка» и дала номер банковского счета. Мошенник, воспользовавшись ими, оформил кредит на женщину на сумму 3 млн 600 тысяч тенге. По такой же схеме мошенники обманули 48-летнюю женщина, на которую также был оформлен кредит на сумму 3 млн 180 тысяч тенге».

Полицейские в очередной раз призывают жителей не доверять звонкам от якобы сотрудников банков и не давать свои персональные данные, дабы не стать жертвой мошенников.

По всем фактам полицией начато досудебное расследование по статье 190 «Мошенничество», ведется комплекс необходимых следственных действий.



