Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.58 eur/kzt 497.92

    rub/kzt 6.83 cny/kzt 68.62
Прогноз погоды
Астана-15-17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    На сумму свыше 14 млн тенге обманули мошенники жителей Костанайской области

    11 Января 2023, 17:00

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В полицию Костанайской области обратились сразу несколько жителей области, которые лишились денег по собственной доверчивости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    62-летняя женщина поверила псевдо-сотруднику банка, который позвонил ей и под предлогом защиты персонального счета и сообщил о необходимости перевести денежные средства из одного банка на другой. Женщина сняла с личного счета 7 млн тенге, которые затем перевела на счет, указанный мошенником.

    «45-летняя жительница Рудного тоже поверила мошеннику, который, воспользовавшись ее персональными данными, снял с банковского счета 353 тысячи тенге,- сообщили в полиции. — Еще одна 58-летняя жительница города выполнила указания «сотрудника безопасности банка» и дала номер банковского счета. Мошенник, воспользовавшись ими, оформил кредит на женщину на сумму 3 млн 600 тысяч тенге. По такой же схеме мошенники обманули 48-летнюю женщина, на которую также был оформлен кредит на сумму 3 млн 180 тысяч тенге».

    Полицейские в очередной раз призывают жителей не доверять звонкам от якобы сотрудников банков и не давать свои персональные данные, дабы не стать жертвой мошенников.

    По всем фактам полицией начато досудебное расследование по статье 190 «Мошенничество», ведется комплекс необходимых следственных действий.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Борьба с преступностью МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 4,5 млн тенге отдал астанчанин за несуществующее авто
    Серийный мошенник «подсадил» на кредиты жителей Жамбылской области
    Украшения на 14 млн тенге украли у жительницы Туркестанской области
    Оружие XIX века сдал в полицию житель Петропавловска
    Популярное
    1 170 авто скопилось на трассе под Экибастузом из-за непогоды
    2 Три человека претендуют на мандат сенатора в Карагандинской области
    3 Снижать пенсионный возраст за каждого ребенка – в Минтруда ответили на предложение
    4 Что нужно знать о выборах в Сенат: 55 кандидатов претендуют на место сенатора
    5 Свечение в небе запечатлели жители Павлодарской области
    Новости партнеров