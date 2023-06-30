На строительство LRT в Астане выделили еще 50 млрд тенге - Женис Касымбек

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Астаны Женис Касымбек высказал свое мнение о завершении строительства проекта легкорельсового транспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть разные мнения, точки зрения по реализации проекта. Научная точка зрения такая, что любой город, население которого стремится к 2 млн или превышает 1,5 млн жителей должно иметь линейный общественный транспорт – это или подземный транспорт метро, или надземный аналогичный транспорт. Поэтому мое личное мнение, что такой вид транспорта в перспективе все равно должен быть в мегаполисе. А мы видим, что по прогнозам к 2030 году мы идем к цифре 2 млн жителей», - сказал он, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Градоначальник отметил, что анализ по этому вопросу в акимате есть, также имеются результаты исследований, проведенные в предыдущие годы по строительству ЛРТ. Их он обещал предоставить позже по запросу.

Женис Касымбек добавил, что в этом году на продолжение строительства проекта было выделено 50 млрд тенге. В целом на ЛРТ уже потрачено около 600 млн долларов.

В конце прошлого года сообщалось, что на проект было выделено свыше 1 млрд долларов. Еще нужно 580 млн долларов.

По данным акима, на сегодня активизированы строительные работы по 1-му пусковому комплексу ЛРТ. Основные виды строительных работ планируется завершить в течение двух лет, по мере выделения необходимого финансирования. Это будет запуск 8 станций и 5 поездов.

На сегодняшний день ведутся строительные работы по проспекту Кабанбай батыра от аэропорта до стелы «Астана Жулдызы» и по улице Ш. Калдаякова через мост М-3 до железнодорожного вокзала «Нұрлы жол».

Ранее Женис Касымбек прокомментировал жуткое ДТП, в результате которого водитель скончался на месте, и ЛРТ.