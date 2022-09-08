На строительство домов для пострадавших от пожаров костанайцев выделят 2,3 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области на строительство домов для пострадавших от пожаров жителей выделят 2,3 млрд тенге. Об этом на брифинге в СЦК сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время поступила первая бюджетная заявка от МЧС. Из резерва Правительства будет выделено 2,3 млрд тенге. Это целевые средства. Они будут потрачены на строительство домов. Согласно сегодняшним расчетам, эти средства выделяются на строительство 91 дома. На каждый дом приходится по 25 млн тенге», - сказал Алибек Куантыров, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, каждый участок, на котором построят дом, будет иметь 10 соток. Общая площадь дома составит 100 квадратных метров.

«В рамках этих средств предусмотрено и подведение инфраструктуры. Жителей обеспечат водой, электроэнергией, будут также построены дороги», - добавил Алибек Куантыров.