На столкновения самолетов с птицами в аэропортах пожаловались в Air Astana

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Авиакомпания Air Astana призвала казахстанские власти обратить внимание на ситуацию с птицами вокруг аэропортов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Как сообщили в компании, самолеты Air Astana в этом году 37 раз столкнулись с птицами. Только в аэропорту Алматы произошло восемь случаев. Один из них вызвал повреждение фюзеляжа. Это произошло 25 июля на рейсе Алматы - Усть-Каменогорск во время разбега воздушного судна. Экипаж принял решение прервать взлет на скорости 100 узлов. В тот же день после посадки рейса Пекин - Алматы произошло столкновение самолета со стаей птиц, но обошлось без повреждений.

«В 2017 году из 72 случаев 10 окончились порчей воздушных судов и 19 - задержкой вылета. Общая сумма, потраченная на ремонт в 2017 году, составила более 850 тыс долларов США», говорится в сообщении.

В Air Astana отметили, что алматинский аэропорт проводит работу по обеспечению безопасности полетов. Но ситуацию с пернатыми в Алматы значительно ухудшают фермерские поля вокруг взлетно-посадочной полосы, засеянные злаковыми культурами. Они являются кормовой зоной для мелких птиц и насекомых, которые в свою очередь привлекают крупных хищных птиц.

«В этой связи Air Astana хотела бы обратить особое внимание Комитета гражданской авиации, органов местной исполнительной власти и первых руководителей аэропортов Казахстана на орнитологическую ситуацию вблизи аэродромов. Столкновения воздушных судов с птицами представляют серьезную угрозу безопасности полетов, и только наши совместные усилия с привлечением органов местной власти, руководства аэропортов, специалистов по орнитологии и экологии под общим руководством КГА, могут дать положительные результаты», заключили в авиакомпании.