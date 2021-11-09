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    На столичных дорогах за сутки выявлено более 700 нарушений

    9 Ноября 2021, 21:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Департаментом полиции Нур-Султана с 8 по 17 ноября проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

    За сутки полицейскими выявлено 710 нарушений ПДД, из них 1 нарушение совершил водитель общественного транспорта, 53 водителя управляли транспортом, не прошедшим технический осмотр, за нарушение правил маневрирования задержано 25 водителей. Кроме того, 11 водителей выехали на встречную полосу и 16 проехали на запрещающий сигнал светофора. За управление транспортным средством в нетрезвом состоянии задержано 16 водителей, 6 граждан, не имеющие права управления, управляли транспортными средствами. На штрафную стоянку водворено 52 автомобиля.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана ДТП МВД РК
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