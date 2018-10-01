На столах у туркестанцев будут натуральные продукты - Марина Лимаренко

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Нурсултан Назарбаев не раз подчеркивал, что сельскохозяйственная отрасль и развитие предпринимательства должны стать главными составляющими экономики Туркестанской области. Результаты работы в этом направлении в регионе ощущаются с каждым годом все заметнее. Такое мнение выразила главный редактор областной газеты «Южный Казахстан», член Политсовета партии «Нур Отан» и председатель славянского центра Туркестанской области Марина Лимаренко, делясь впечатлениями от нового Послания Главы государства, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По её словам, в области успешно функционирует предприятие молочной продукции «Борте милка».

«Вкусную, натуральную, полезную продукцию жители нашего региона сегодня раскупают на ура. Не случайно работу именно этого предприятия Президент привел в пример как грамотно организованный, современный вид бизнеса. И таких производств должно быть как можно больше, особенно в нашем аграрном регионе. На этом заострил внимание Глава государства, вселив в нас надежду и уверенность, что в будущем на нашем столе будут только качественные, доступные по цене продукты питания. Правительству и исполнительным властям на местах дано конкретное поручение - помогать тем предпринимателям, которые имеют реальные проекты, желание их реализовать и получить ожидаемый результат. Н. Назарбаев пообещал лично контролировать их исполнение», - отметила М. Лимаренко.



Напомним, один из пунктов Послания коснулся реализации потенциала АПК. Основной задачей Президент назвал увеличение в 2,5 раза производительности труда и экспорт переработанной продукции сельского хозяйства к 2022 году.