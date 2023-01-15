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      Жамбылская область

    На станции Шу у жителя Алматинской области изъяли 12 кг марихуаны

    15 Января 2023, 13:00

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - На станции Шу на перроне железнодорожного вокзала сотрудниками Линейного отдела полиции задержан 30-летний житель Алматинской области, у которого в сумке обнаружена и изъята марихуана, общим весом 12 кг 480 граммов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служба департамента полиции на транспорте.

    «Сотрудниками департамента полиции на транспорте начато досудебное расследование по ст. 296 ч.4 Уголовного Кодекса РК «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере», - отметил начальник департамента полиции на транспорте Бакитжан Малыбаев.

    По его словам, в ходе расследования установлено, что подозреваемый прибыл в г.Шу за день до задержания. Собрав дикорастущую коноплю в песках Шуского района, планировал перевозку наркотического растения в г.Алматы железнодорожным транспортом. Благодаря оперативным действиям полицейских подозреваемый был задержан, тем самым пресечен факт перевозки крупной партии наркотиков.

    «В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания ОП Шуского района ДП Жамбылской области, проводится расследование», - резюмировал полковник полиции.


    Кадр из видео/ пресс-служба департамента полиции на транспорте
    Жамбылская область Борьба с наркотиками
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