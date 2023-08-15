На сотрудников телеканала Аlmaty.tv напали

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На сотрудников телеканала Аlmaty.tv напали при освещении судебного процесса по делу о гибели во время январских событий четырехлетней Айкоркем Мелдехан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт телеканала.

«Во время съемок около военного суда Алматинского гарнизона по улице Тимирязева гражданский активист Белялов Байбах без объяснения причин набросился на съемочную группу, нанес телесные повреждения журналисту и телеоператору, а также поломал штатив. При этом он угрожал дальнейшей расправой и выражался нецензурной бранью.

Мы искренне разделяем боль невосполнимой утраты вместе с семьей Айкоркем Мелдехан. Вместе с тем считаем, что насилие над представителями СМИ является непозволительным, варварским и требуем наказать виновного по всей строгости закона», - говорится на сайте телеканала.

Инцидент прокомментировали в Министерстве информации и общественного развития РК.

«Министерство информации и общественного развития РК проинформирован о ситуации со съемочной группой телеканала Аlmaty.tv. Министерство информации и общественного развития РК держит данный вопрос на контроле. Также в рамках закона министерство готово оказать поддержку сотрудникам канала», - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее в соцсетях стала распространяться информация о том, что блогера и журналистку Сандугаш Дуйсенову снимали обнаженной в отделении полиции.

Первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев прокомментировал обнаженную видеосъемку журналистки Сандугаш Дуйсеновой в ходе обыска. По его словам, речь идет о процедуре проведения личного обыска гражданина. Это следственное действие регламентировано уголовно-процессуальным кодексом.

Министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали заявил, что уважает и поддерживает коллегу Сандугаш Дуйсенову, отметив, что министерство держит связь с правоохранительными органами.