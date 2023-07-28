На сообщения о засыхании деревьев в Медеуском районе ответили в акимате Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В южной части Медеуского района наблюдается ситуация с ограниченной подачей водоснабжения в результате интенсивного таяния ледников, спровоцированного аномальной жарой. В связи со сложившейся ситуацией пользователи социальных сетей распространили информацию о возможном засыхании деревьев в этом районе. В акимате Алматы ответили на беспокойство горожан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сообщаем, что централизованное водоснабжение не предназначено и не используется для полива зеленых насаждений. Водозабор для полива осуществляется из арычной системы площадью 37,5 га при помощи 12 мотопомп, а также из реки Кiшi Алматы при помощи накопителя. Этой водой производится полив при помощи автоматизированной системы по 25 адресам общей площадью 122,97 га. Также с помощью 30 единиц спецтехники поливаются 24 зоны общей площадью 36,75 га», - прокомментировали в акимате Алматы.

В Медеуском районе насчитывается 76 зелёных зон общей площадью 197 га. В том числе 31 сквер, парки, зеленые зоны и 45 участков дорог, бульваров, транспортных развязок.

Ранее сообщалось, что в горах Алматы устраняют последствия селевых выбросов, ставших причиной ограниченного водоснабжения южной части Медеуского района. Также ГКП «Алматы Су» разработало график подачи и отключения воды жителям Медеуского района.