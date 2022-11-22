На содержание дорог Алматы в этом году выделили 13 млрд тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместитель руководителя управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы Дулат Ашкенов на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил, что в этом году на содержание дорог города выделено 13 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом на 2022 год на содержание улично-дорожной сети: это арычная сеть, тротуары, проезжие части дорог, территории общего пользования было выделено 13 млрд тенге. То есть это в целом на содержание всего города», - ответил на вопрос спикер.

Он уточнил, что любое финансирование подтверждается нормативами финансирования, которые утверждается Министерством национальной экономики.

Дулат Ашкенов также добавил, что содержанием улично-дорожной сети в городе занимаются 10 подрядных организаций.

«Содержание улиц производится по трем степеням значения улиц: это улицы городского значения (магистральные), улицы районного значения и улицы местного значения. В соответствии с этим уборка проводится не реже двух раз в сутки на улицах городского значения, один раз в сутки на улицах районного значения и не менее одного раза в неделю на улицах местного значения. Однако это не значит, что на этом дорожники ограничиваются, в зависимости от ситуаций и погодных условий работы выполняются для обеспечения бесперебойного движения», - отметил Дулат Ашкенов.

По его словам, летом с городских улиц Алматы силами свыше 1 тыс. единиц спецтехники вывезено более 90 тонн мусора, в зимнее время также задействуются 1 тыс. единиц спецтехники, вывозится снег, используются различные противогололедные материалы.

В понятие «содержание дорог» входит большой спектр дорожных работ - от расчистки дороги от снега зимой до подсыпки песчано-соляной смесью от гололеда и многое другое.



