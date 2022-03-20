На сколько выросли вклады клиентов в казахстанских банках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова рассказала об изменениях в банковском секторе страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В условиях обострения экономических и геополитических рисков ключевой задачей Агентства становится обеспечение стабильности банковского сектора и сохранности средств населения и бизнеса. На сегодня банковский сектор имеет большой запас прочности и устойчивости благодаря проведенной работе по оздоровлению банковского сектора от несостоятельных банков и накопленных проблемных кредитов», - сказала Мадина Абылкасымова в опубликованном на сайте агентства интервью.

По ее словам, за последние два года с рынка ушли 5 банков, и списаны проблемные кредиты на сумму 1,3 трлн тенге. Банками сформированы провизии в размере 554 млрд тенге, со стороны акционеров была проведена докапитализация на сумму 128 млрд тенге.

«По итогам 2021 года уровень неработающих кредитов с просрочкой свыше 90 дней снизился до исторического минимума и составил 3,3% от ссудного портфеля. При этом уровень стрессовых активов также снизился до 8,8% от ссудного портфеля банков. Благодаря очистке сектора от «токсичных» активов, казахстанские банки имеют значительный запас капитала и ликвидности, который позволяет им абсорбировать текущие внешнеэкономические шоки. Нормативы как капитала, так и ликвидности банков в несколько раз превышают минимальные значения, установленные законодательством», - отметила глава ведомства.

Активы банковской системы Казахстана на начало 2022 года составили 37,6 трлн тенге.

«За два месяца с начала года наблюдается рост объема вкладов клиентов в банках на 2,7% до 26,7 трлн тенге. Кредитование экономики незначительно замедлилось, что связано с негативным эффектом прошедших январских событий и текущей геополитической неопределенностью», - заключила М. Абылкасымова.