На сколько выросли совокупные активы банковского сектора РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Совокупные активы банковского сектора за 2021 год выросли на 6,5 трлн. тенге. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев в ходе встречи Главы государства с представителями бизнеса, передает коррепондент МИА «Казинформ».

«Совокупные активы банковского сектора за 2021 год выросли на 6,5 трлн. тенге и составили 37,6 трлн тенге. Собственный капитал банков на конец 2021 года составил 4,5 трлн. тенге. Коэффициент достаточности собственного капитала первого уровня в БВУ составляет 19,3%, что в 3 раза превышает минимальные регуляторные требования», - сказал Ерболат Досаев.

Было отмечено, что ликвидные активы выросли на 1,5 трлн. тенге и составили 16,2 трлн. тенге, что составляет 43% от совокупных активов банковского сектора. Объем ликвидности превышает требуемый уровень в 4 раза.

«Главным приоритетом Национального банка для обеспечения финансовой стабильности является сохранность средств вкладчиков», - добавил Ерболат Досаев.