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    17:19, 17 Февраль 2021 | GMT +6

    На сколько выросли цены на жилье в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 5% выросли цены на первичное жилье за последние пять месяцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан, рассмотрев депутатский запрос, сообщает следующее. В сентябре 2020 года в своем Послании народу Казахстана Глава государства объявил о том, что в 2021 году 700 тысяч вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда смогут использовать часть своих накоплений на приобретение жилья. В период с сентября 2020 года по январь 2021 года рост цен на рынке первичного жилья составил 5%, тогда как за аналогичный период 2019 и 2020 годов он не превысил 3%», - написал в своем ответе на депутатский запрос председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин.

    Однако еще больший рост цен за аналогичный период, по его словам, наблюдается на рынке вторичного жилья – 12,5 %.

    «При этом, значительное число участников рынка вторичного жилья (более 130 тысяч объявлений о продаже квартир), исключающее вероятность какого-либо ценового сговора, говорит о том, что основной причиной роста цен на жилье является резкое увеличение спроса», - отметил глава ведомства.

    «Так, согласно данным Министерства труда и социальной защиты населения, общая сумма пенсионных накоплений, доступная для снятия, составит порядка 1,4 трлн. тенге. При этом на начало февраля т.г. из пенсионного фонда уже перечислено 386,4 млрд тенге», - напомнил С. Жумангарин.



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    Главная Жилье Общество Экономика
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