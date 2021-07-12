На сколько выросли цены на жилье в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан Болат Самбетов рассказал, на сколько выросли цены на жилье в 2021 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данным Бюро национальной статистики, рост цен на первичное жилье за январь-июнь 2021 года составил 9 %. Рост цен на вторичное жилье составил 14 %. Что касается цен на отечественные строительные материалы, рост за январь-май т.г. составил 19 %», - привел данные Болат Самбетов на брифинге в СЦК.

По его словам, рост цен наблюдается как на импортные материалы и сырье, так и на отечественные.

«В связи с чем не исключаются на рынке и спекулятивные действия со стороны производителей стройматериалов. Так, Агентством усмотрены признаки нарушения законодательства в области защиты конкуренции, в большинстве случаев это ценовые сговоры в части установления и (или) поддержания цен», - заключил спикер.

Ранее первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев озвучил свой прогноз касательно цен на жилье в ближайшее время.