На сколько вырастет зарплата пожарных и спасателей в 2023 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр по ЧС Юрий Ильин озвучил планы по повышению зарплат сотрудникам в 2023 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Три года назад, когда первоначально поднимался вопрос о повышении зарплат, наши сотрудники получали 65 тысяч тенге. Сейчас минимальный должностной оклад сотрудника, который только пришел на службу, составляет около 110 тысяч тенге», - сказал Юрий Ильин в кулуарах Правительства.

По его словам, максимальное повышение зарплаты в 2023 году коснется рядовых сотрудников, которые только пришли на службу.

«Предусматривается повышение заработной платы с 1 января 2023 года от 10% до 70%. 70% - это максимальное повышение для рядового состава, тех, которые только начинают службу. И 10% - для руководящего состава, это начальники служб пожаротушения, начальники служб ЧС», - пояснил министр.



