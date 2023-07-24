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    На сколько вырастет заработная плата преподавателей вузов в 2023 году

    24 Июля 2023, 11:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве науки и высшего образования РК ответили, на сколько вырастет заработная плата преподавателей вузов в 2023 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно приказу Министерства науки и высшего образования РК 272 «Об определении рекомендуемой минимальной заработной платы профессорско-преподавательского состава в организациях высшего и (или) послевузовского образования» от 13.06.2023 года ВУЗам рекомендовано повысить заработную плату ППС на 20%», - говорится в ответе ведомства на запрос МИА «Казинформ».

    Таким образом, преподаватели вузов будут получать 240 тысяч тенге, старшие преподаватели – 276 тысяч тенге, ассоциированные профессоры – 312 тысяч тенге, профессоры – 420 тысяч тенге, в национальных ОВПО для профессора – 480 тысяч тенге.

    Как сообщили в Министерстве науки и высшего образования, с 1 сентября 2023 года также планируется повышение стипендии для бакалавров на 20%, для магистров и докторантов на 15% соответственно. То есть, стипендия студентов бакалавриата увеличится с 36 660 тенге на 41 898 тенге, магистров - с 86 987 тенге на 91 024 тенге, для докторантов с 195 000 тенге на 217 500 тенге. Для реализации мероприятия в бюджете Министерства предусмотрены соответствующие средства.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Общество Миннауки и высшего образования РК
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