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    На сколько увеличились пенсионные активы ЕНПФ

    14 Июля 2022, 12:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пенсионные активы ЕНПФ на 30 июня текущего года составили 13,4 трлн тенге. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Пенсионные активы ЕНПФ на 30 июня составили 13,4 трлн тенге, увеличившись с начала года на 324,7 млрд тенге», - сказал Галымжан Пирматов.

    Глава финрегулятора также сообщил, что инвестдоход ЕНПФ с начала года составил порядка 352,6 млрд тенге, пенсионные взносы – 811,9 млрд тенге, пенсионные выплаты – 134,7 млрд тенге, объем досрочных изъятий – 830 млрд тенге.

    Ранее Галымжан Пирматов заявил, что геополитические риски и высокая волатильность курса рубля оказали сильное давление на обменный курс тенге.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Нацбанк Казахстана Экономика ЕНПФ Заседание Правительства с участием Президента РК
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