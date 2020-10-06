На сколько увеличилась зарплата преподавателей в вузах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор департамента высшего и послевузовского образования Министерства образования и науки РК Адлет Тойбаев рассказал об увеличении зарплат преподавателей в вузах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году в национальных вузах на уровне должности профессора заработная плата была увеличена на 29% и достигла 272 тысяч тенге (это в среднем по стране), в государственных вузах – на 19% и достигла 248 тысяч. На уровне профессора-доцента в национальных вузах зарплата выросла на 31%, в государственных вузах на 11%. Зарплата старшего преподавателя в национальных вузах повысилась на 32% с сентября, в государственных вузах на 18% и достигла 116 тысяч тенге по республике», - сказал Адлет Тойбаев на аппаратном совещании Минобразования и науки.

Такое повышение зарплат, по его словам, было достигнуто за счет повышения государственного образовательного заказа.

«Если мы сравним данные 2019 и 2020 годов, то для национальных вузов государственный образовательный грант вырос с 635 тысяч до 1 млн 82 тыс. тенге. По педагогическим направлениям в государственных вузах государственный образовательный грант вырос с 443 тысяч до 901 тысячи тенге. Этот повышенный госзаказ уже получают в вузах с 1 сентября. По преподавателям государственных вузов: зарплата была повышена с 98 тысяч тенге в среднем по республике до 116 тысяч. У доцентов со 175 до 193 тысяч, у профессоров с 209 тысяч до 248 тысяч тенге. В национальных вузах процент повышения зарплат еще выше», - отметил спикер.

Он также привел конкретные примеры.

«У нас также имеется информация в разрезе высших учебных заведений. К примеру, в КазНПУ им. Абая, если в 2018 году зарплата профессора была 136 тысяч тенге, то в 2020 году она поднялась до 306 тысяч. Если взять Женский педагогический университет, то в 2018 году зарплата преподавателей была 72 тысячи тенге, то в 2020 году 149 тысяч тенге. ЕНУ им. Гумилева: зарплата профессора равнялась 186 тысяч тенге, на данный момент она составляет 386 тысяч тенге. В университете им. Жубанова в 2018 году профессор получал 185 тысяч тенге, в 2020 году – 334 тысячи. В университете им. Аманжолова преподаватель получал 85 тысяч в 2018 году, в 2020 году 128 тысяч. Такой рост имеется, данная работа в вузах проведена», - заключил А. Тойбаев.