На сколько повысится зарплата низовых должностей на госслужбе
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сколько повысится зарплата сотрудников низовых должностей на госслужбе за счет оптимизации, рассказал министр национальной экономики РК Руслан Даленов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Оптимизация штатной численности будет сопровождаться упрощением и автоматизацией бизнес-процессов», - сказал Руслан Даленов, отвечая на вопросы журналистов в ходе онлайн брифинга.
Кроме того, по его словам, ряд управленческих звеньев будет предложено сократить.
«Особо стимулирующим фактором станет то, что зарплата будет повышена низовым звеньям. В прошлом году оклады низовых должностей уже были повышены на 25%. Благодаря оптимизации штатной численности появится возможность в среднем увеличить заработную плату еще на 15%», - добавил Руслан Даленов.
- Как бизнесу приостановить плату за аренду недвижимости
- Какие налоги будут сокращены в Казахстане
- 1,6 трлн тенге предусмотрено на реализацию поручений Президента в 2021 году
- Сколько доходов от нефти потерял Казахстан из-за пандемии
- Алихан Смаилов озвучил прогнозы по росту ВВП в следующем году
- Как будет создаваться Агентство по стратегическому планированию и реформам
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана