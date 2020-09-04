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На сколько повысится зарплата низовых должностей на госслужбе

4 Сентября 2020 10:36
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На сколько повысится зарплата низовых должностей на госслужбе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сколько повысится зарплата сотрудников низовых должностей на госслужбе за счет оптимизации, рассказал министр национальной экономики РК Руслан Даленов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Оптимизация штатной численности будет сопровождаться упрощением и автоматизацией бизнес-процессов», - сказал Руслан Даленов, отвечая на вопросы журналистов в ходе онлайн брифинга.

Кроме того, по его словам, ряд управленческих звеньев будет предложено сократить.

«Особо стимулирующим фактором станет то, что зарплата будет повышена низовым звеньям. В прошлом году оклады низовых должностей уже были повышены на 25%. Благодаря оптимизации штатной численности появится возможность в среднем увеличить заработную плату еще на 15%», - добавил Руслан Даленов.



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#Правительство РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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