На сколько повысится зарплата низовых должностей на госслужбе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сколько повысится зарплата сотрудников низовых должностей на госслужбе за счет оптимизации, рассказал министр национальной экономики РК Руслан Даленов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Оптимизация штатной численности будет сопровождаться упрощением и автоматизацией бизнес-процессов», - сказал Руслан Даленов, отвечая на вопросы журналистов в ходе онлайн брифинга.

Кроме того, по его словам, ряд управленческих звеньев будет предложено сократить.

«Особо стимулирующим фактором станет то, что зарплата будет повышена низовым звеньям. В прошлом году оклады низовых должностей уже были повышены на 25%. Благодаря оптимизации штатной численности появится возможность в среднем увеличить заработную плату еще на 15%», - добавил Руслан Даленов.



