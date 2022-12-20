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    На сколько повысились цены в Актюбинской области

    20 Декабря 2022, 21:45

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Среднемесячная начисленная номинальная зарплата актюбинцев в третьем квартале года составила чуть более 270 тысяч тенге. Вместе с тем индекс потребительских цен в регионе вырос на 18,3 процента. Об этом сообщили в департаменте Бюро Национальной статистики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Численность актюбинцев, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец ноября 2022 года составила 12,6 тысячи человек, или 2,9% к рабочей силе.

    «Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам за III квартал 2022 года составила 270288 тенге. Прирост к соответствующему периоду 2021 года составил 28,9%. Индекс реальной заработной платы к III кварталу 2021 года составил 110,9%», - сообщили в департаменте.

    Вместе с тем индекс потребительских цен в ноябре 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года составил 18,3%. Цены на продовольственные товары повысились на 24,3%, непродовольственные товары – на 17,4%, платные услуги для населения – на 10,6%. Цены предприятий-производителей на промышленную продукцию в ноябре 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года повысились на 36,8%.

    В регионе отмечается снижение объемов розничной и оптовой торговли. Объем розничной торговли за январь-ноябрь 2022 года составил 519011,4 млн тенге и уменьшился на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Объем оптовой торговли уменьшился на 1,5%.

    Товарооборот области по взаимной торговле увеличился на 21,9%, в том числе экспорт вырос на 50,3%, импорт - на 9,3 %.

    Объем промышленного производства в этот период вырос на 1,7% по сравнению с прошлым годом. Объем валового выпуска продукции и услуг сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе-ноябре 2022 года составил 408191,1 млн тенге, что на 6,2% больше уровня прошлого года.

    Объем строительных работ и услуг вырос на 4,1%. Объем грузооборота возрос на 8,8%, пассажирооборота на 23,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Экономика Статистика Цены и тарифы
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