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    На сколько повысили оплату за обучение студентам в Петропавловске

    17 Августа 2021, 21:10

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В этом году в Северо-Казахстанском государственном университете им. М.Козыбаева (Kozybayev University) повысили оплату за обучение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В вузе заверили, что повышение стоимости обучения изменится незначительно.

    «Идут слухи, что вуз повышает оплату на 50%. Это не так. В среднем обучение стоило 400 тысяч тенге. В этом году повысится на 20-30%», - сказала ответственный секретарь приемной комиссии Гульмира Оспанова.

    По ее словам, место в общежитии предоставят иногородним, в первую очередь. Рассчитывают, что проблем с местами не будет. В общежитиях для студентов создали необходимые условия.

    «Создаются условия и вузе. Теперь теория будет тесно соприкасаться с практикой. В прошлом году те, кто получал технические специальности, например, практику проходили на заводах. После окончания университета работодатели предоставили им места», - сказала Г.Оспанова.

    В этом году в университете выделили около 800 грантов. Дополнительно 50 бюджетных мест предоставил акимат области.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Образование Вузы
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