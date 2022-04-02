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    На сколько подорожали социально значимые товары в Казахстане

    2 Апреля 2022, 18:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С января по март 2022 года цены на социально значимые продовольственные товары повысились на 11,4%, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики Казахстана.

    «За прошедшую неделю цены на социально значимые продовольственные товары повысились на 1,3%, за период с начала месяца – на 9,1%, с начала года – на 11,4%», - говорится в отчетном документе Бюро за неделю по состоянию на 29 марта.

    В годовом выражении продукты, включающие 19 наименований, подорожали на 18,6%, что выше аналогичного периода 2021 года на 8,1 процентных пункта.

    Так, средняя цена, по данным Бюро национальной статистики, одного килограмма муки в Казахстане составила 193 тенге, хлеба – 171 тенге, рожек – 239 тенге, риса – 265 тенге, гречки – 458 тенге, масла подсолнечного – 788 тенге, говядины – 2131 тенге, курицы – 1033 тенге, сахара – 397 тенге, десятка яиц – 391 тенге.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Экономика Статистика Цены и тарифы
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