На сколько подорожали социально значимые товары в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С января по март 2022 года цены на социально значимые продовольственные товары повысились на 11,4%, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики Казахстана.

«За прошедшую неделю цены на социально значимые продовольственные товары повысились на 1,3%, за период с начала месяца – на 9,1%, с начала года – на 11,4%», - говорится в отчетном документе Бюро за неделю по состоянию на 29 марта.

В годовом выражении продукты, включающие 19 наименований, подорожали на 18,6%, что выше аналогичного периода 2021 года на 8,1 процентных пункта.

Так, средняя цена, по данным Бюро национальной статистики, одного килограмма муки в Казахстане составила 193 тенге, хлеба – 171 тенге, рожек – 239 тенге, риса – 265 тенге, гречки – 458 тенге, масла подсолнечного – 788 тенге, говядины – 2131 тенге, курицы – 1033 тенге, сахара – 397 тенге, десятка яиц – 391 тенге.